السعودية اليوم / لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في الشورى تجتمع بمسؤولي وزارة التعليم لدراسة مشروع نظام التعليم المستمر



الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

عقدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي)، وذلك برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وعددٍ من مسؤولي وزارة التعليم.

وأشار رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام التعليم المستمر المقدم من عدد من أعضاء المجلس وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، التي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، كما شملت المناقشة دراسة اللجنة لرأيها حيال مقترح مشروع النظام والاستماع للمختصين في هذا المجال قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة .

وكشف رئيس اللجنة أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إتاحة فرص التعليم المناسب لجميع أفراد المجتمع، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، موضحًا أن أهميته تكمن في مواصلة الدور المتقدم الذي تقوم به المملكة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية منذ السبعينيات الهجرية، الأمر الذي أدى إلى خفض نسبة الأمية في المجتمع السعودي بشكل كبير وملحوظ ما جعل المملكة تحصد العديد من الجوائز العالمية التي تعد شاهداً على النجاحات التي تحققت في هذا المجال.

وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة في اجتماعها تناولت أهم المشروعات والمبادرات التي أطلقتها وما زالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتطوير التعليم المستمر في جميع أنحاء العالم كي يكون التعليم المستمر مدى الحياة خياراً استراتيجياً لجميع المجتمعات التي تنشد الرقي والتقدم، وتصبو إلى تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح

ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.

// انتهى //

13:56ت م

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