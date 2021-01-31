السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالجبيل



الدمام 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العامة بالجبيل المعين حديثاً الشيخ سلطان بن عبدالله القحطاني.

ونوه سموه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيراً إلى دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وإعطاء الحقوق لأصحابها.

من جانبه أعرب القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما لمرفق القضاء بالمنطقة .

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13:50ت م

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