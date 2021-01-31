

أبوظبي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.

// انتهى //

13:48ت م

0059



أبوظبي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، وشفاء 4189 حالةوأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.// انتهى //13:48ت م0059

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,948 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.