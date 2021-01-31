السعودية اليوم / مدينة الملك سعود الطبية تسجل 400 ألف موعد في العيادات الخارجية



الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجلت العيادات الخارجية بمدينة الملك سعود الطبية 400 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية خلال عام 2020م، إضافة لإجراء أكثر من 12 ألف عملية في كل من المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان .

وأوضحت المدينة أن العمليات شملت تخصصات العظام، والإصابات، والجراحة العامة، والسمنة، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، والمخ والأعصاب، إضافة إلى عمليات النساء والولادة والأطفال.

وأشارت المدينة إلى أن عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ بلغ 86479 مراجعاً، و 194 ألف تصوير طبي عبر الأجهزة السينية والصوتية، والطبقي المحوري، والرنين المغناطيسي، والتصوير النووي، وتصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، وتصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة، وتصوير الأوعية، كما شهد مستشفى النساء والولادة قدوم 5838 مولوداً خلال نفس الفترة.

13:38ت م

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