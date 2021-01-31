السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجه باتخاذ الإجراءات الوقائية في مختلف القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا وتفعيل تطبيق "توكلنا"



بريدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس

وشدد سموه على ضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامات، والتباعد والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية كافة، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات.

كما وجّه سموه بتطبيق الإجراءات داخل إمارة منطقة القصيم في تعاملها مع الجميع، وعمل جولات ميدانية للجهات المعنية لرصد عدم الالتزام، موصياً بتعزيز التوعية وتثقيف المجتمع بأهميتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

// انتهى //

13:26ت م

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بريدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا , ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية, وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع .وشدد سموه على ضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامات، والتباعد والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية كافة، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات.كما وجّه سموه بتطبيق الإجراءات داخل إمارة منطقة القصيم في تعاملها مع الجميع، وعمل جولات ميدانية للجهات المعنية لرصد عدم الالتزام، موصياً بتعزيز التوعية وتثقيف المجتمع بأهميتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.// انتهى //13:26ت م0053

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