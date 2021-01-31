استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31 يناير 2021، في معظم البنوك المصرية وفي البنك المركزي.



وبقي سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 4.1793 جنيه للشراء و4.2062 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

كما استقر سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.1102 جنيه للشراء و4.202 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية).

وفي البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة في مصر، سجل الريال 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6769 جنيه للشراء، و15.7769 جنيه للبيع.

وسجل اليورو نحو 18.9816 جنيه للشراء، و19.1059 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 21.4727 جنيه للشراء، و21.6160 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي على موقع البنك المركزي المصري نحو 4.2676 جنيه للشراء و4.2956 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.7237 جنيه للشراء، و52.1880 جنيه للبيع.