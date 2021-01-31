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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الصحة السعودي: سنضطر لتشديد الاجراءات في حالة ازدياد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021
قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة في مؤامر صحافي اليوم إن المملكة ستضطر للجوء إلى إجراءات أشد في حالة ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف: تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل - بإذن الله - مواجهته والتصدي له.
فيديو.. وزير الصحة السعودي: سنضطر لتشديد الاجراءات في حالة ازدياد الإصابات بكورونا https://t.co/RyMl1akcMZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/16ULKpZWDz— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
فيديو.. وزير الصحة السعودي: سنضطر لتشديد الاجراءات في حالة ازدياد الإصابات بكورونا https://t.co/RyMl1akcMZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/16ULKpZWDz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 31, 2021