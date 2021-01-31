شكرا لقرائتكم خبر عن «تراحم» لـ الخليج 365: تحفيز أمهات السجناء لدخول سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت لـ "الخليج 365" رئيسة الرعاية الأسرية في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم الطائف) الدكتورة فوزية المازني، إطلاق جائزة الأم المثالية، وهو برنامج تأهيلي مدعوم من الأمانة العامة. وتتضمن المرحلة الأولى البرنامج التأهيلي الذي يهدف لتحسين الحالة النفسية، وتعليمهم حقوقهم في الدوائر الحكومية، وتحفيزهم لدخول سوق العمل، واستمر 5 أيام، بينما المرحلة الثانية كانت عبر دخول كل أم الدورة التي تؤهلها لدخول سوق العمل، مضيفة بأن المرحلة الثالثه هي متابعة الأمهات بواسطة سجل متابعه شهري، وأيضاً لقاء شهرياً. وفي المرحلة الرابعه ترشيح الأم المثالية الفائزة، وسيتم التكريم بمبلغ مالي في الحفل الختامي، إضافه لإصدار كتيب باسمها.

وكانت تراحم الطائف دشنت فعاليات جائزة الأم المثالية مطلع الأسبوع الماضي على مسرح النادي الأدبي الثقافي بالطائف، وتخللها عدد من الفعاليات والبرامج التأهيلية والتي امتدت إلى 5 أيام مسائية جاءت على النحو التالي: فعاليات ⁧‫جائزة الأم المثالية⁩ اليوم الأول دورة تدريبية للدكتورة فوزية المازني بعنوان «أنتِ قدّها»، وتلتها دورة تدريبية للدكتور غازي الحارثي بعنوان «أسر النزلاء الواقع والمأمول»، ثم دورة تدريبية للدكتور يوسف الحارثي حول «الصحة النفسية في الإسلام»، بحضور ٥٠ أمّاً مشاركة، وفي اليوم الثاني قدم الدكتور خالد القرشي دورة تدريبية عن الجانب الصحي والنفسي، إضافة لدورة تدريبية للدكتور سعود المالكي حول إدارة المشاريع، وتضمن اليوم الثالث دورة تدريبية قدمها المحامي بندر بن محمد السليماني، وتلتها دورة تدريبية لعدنان علي حدايدي بعنوان «حقوق أبناء السجناء في قطاع التعليم والتسهيلات المقدمة لهم». وفي اليوم الرابع دورة تدريبية قدمها محمد الثبيتي في الجانب الاجتماعي، ثم دورة تدريبية لعادل الثبيتي بعنوان «حقوق السجناء ودور الأسرة في تربية الأبناء».

من جهتها، أعربت الدكتورة فوزية المازني نيابة عن رئيس لجنة ⁧‫تراحم الطائف⁩ عن شكرها وتقديرها للنادي الأدبي لاستضافتهم هذه الفعالية.