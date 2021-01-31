شكرا لقرائتكم خبر عن «سرعة - تجاوز - تهور - مراوغة».. قائد مركبة يخالف الأنظمة.. والمرور يضبطه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة متهور، ارتكب عدة مخالفات أثناء القيادة على أحد الطرق العامة.

وجاء إعلان ضبط قائد المركبة المخالف، تفاعلا من «المرور السعودي» عبر «تويتر» مع مقطع فيديو تم توثيقه من كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، ونشره مغرد وشاركه مع «المرور»، إذ يوضح الفيديو ارتكاب قائد المركبة المتهور لعدة مخالفات، منها السير بسرعة عالية، وعدم الالتزام بمسارات الطريق، وعدم مراعاة حقوق السير، إضافة إلى التعدي على ممتلكات الطريق، فيما طالب المغرد بتطبيق الإجراء القانوني بحقه.

وردا على الفيديو، أفاد «المرور السعودي» بأنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، معربا عن شكره للمغرد واهتمامه وحرصه على تطبيق الأنظمة.

يذكر أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يعد مخالفة تستوجب غرامة تراوح بين 150 ريالاً في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى، فيما أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة عقوبتها غرامة تراوح بين 300 ريال في حدها الأدنى و500 ريال في حدها الأعلى، في حين أن العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق، مخالفتان عقوبتهما غرامة تراوح بين 3 آلاف ريال و6 آلاف ريال.

كما أن مخالفات تجاوز السرعة المحددة على الطريق بـ120 كلم/ ساعة فأقل تبدأ غرامتها من 150 ريالاً وتتدرج حسب معدل الزيادة في سرعة المركبة لتصل في حدها الأعلى إلى 2000 ريال.