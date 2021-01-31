السعودية | وزير الصحة السعودي يحذر: هذه الفترة صعبة جداً

شكرا لقرائتكم وزير الصحة السعودي يحذر: هذه الفترة صعبة جداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأحد، أن الكثير من دول العالم تعيش موجة ثانية من جائحة كورونا، مشددا على أن "الموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها".

وقال الربيعة، إنه يجب التعامل مع فيروس كورونا بمنتهى الجدية، لافتا إلى أنه تم رصد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بـكورونا في السعودية.

كما أضاف في كلمة له: "تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".

من السعودية

إلى ذلك، أرجع الارتفاع بعدد الإصابات للتجمعات والتراخي في التدابير، محذراً من أن عدم الالتزام "سيضطرنا لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".

تحذير من هذه الفترة

كما نبه إلى صعوبة هذه الفترة، قائلاً "ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة"، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

وكان وزير الصحة السعودي، أطلق سابقا نداء إلى جميع المواطنين والمقيمين، بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة، تزايد الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد. وقال عبر حسابه في "تويتر"، الجمعة: "تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان، ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد".