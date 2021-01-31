شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد الزعاق يكشف موعد عودة الدفء للأجواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ الموجة الباردة التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى عودة الدفء بدءًا من الخميس القادم.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو إن الأجواء تكون متقلبة في موسم الشبط، والتقلبات الجوية عادة تبدأ في موسم الشبط، وتزدادا في موسم العقارب، ونحن الآن في أوخر شباط الثاني.

وأضاف أن نهاية الأسبوع الحالي سيشهد عودة الدفءمن جديد.