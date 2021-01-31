شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة : عدم الإلتزام سيجعلنا نضطر لإتخاذ إجراءات جديدة بعد ارتفاع الإصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد كلمة بشأن تطورات جائحة فيروس كورونا

وقال وزير الصحة في فيديو له أنه يجب التعامل مع هذا الفيروس بإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس .

وتابع : هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة ، ويجب المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.

وأضاف وزير الصحة قائلاً : لقد لاحظنا الأيام الماضية للأسف الشديد زيادة ملحوظة وارتفاع في عدد الإصابة بالفيروس ، ومن أهم أسباب هذا الإرتفاع التجمعات ، والتراخي في تطبيق الإجراءات ، مؤكداً أنه أمر خطير .

وحذز الدكتور توفيق الربيعة من الإستهتار قائلاً : بلاشك عدم الإلتزام سيجعلنا نضطر لإتخاذ إجراءات إحترازية لحماية المجتمع ، وشدد : لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول