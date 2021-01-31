شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة : عدم الإلتزام سيجعلنا نضطر لإتخاذ إجراءات جديدة بعد ارتفاع الإصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد كلمة بشأن تطورات جائحة فيروس كورونا .
وقال وزير الصحة في فيديو له أنه يجب التعامل مع هذا الفيروس بإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس .
وتابع : هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة ، ويجب المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.
وأضاف وزير الصحة قائلاً : لقد لاحظنا الأيام الماضية للأسف الشديد زيادة ملحوظة وارتفاع في عدد الإصابة بالفيروس ، ومن أهم أسباب هذا الإرتفاع التجمعات ، والتراخي في تطبيق الإجراءات ، مؤكداً أنه أمر خطير .
وحذز الدكتور توفيق الربيعة من الإستهتار قائلاً : بلاشك عدم الإلتزام سيجعلنا نضطر لإتخاذ إجراءات إحترازية لحماية المجتمع ، وشدد : لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول