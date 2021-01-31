شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة رجل خدعه موقع "الفوركس الوهمي" بشعار جهة حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت اللجنة الدائمة للتوعيةوالتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص الضوء على قصة مبنية على أحداث حقيقة عن استغلال مواقع إلكترونية لشعار الجهات الحكومية ومشروعاتها في الاحتيال على الآخرين.

وذكر بطل القصة أنه وجد خبر على موقع إخباري مشهور عن مشروع استثماري حكومي يوزع أرباحه على المواطنين، مضيفاً أنه دخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع وكان عليه شعار الجهة الحكومية،وقام بتعبئة البيانات الخاصة به.

وأضاف أن المسؤولين عن الموقع تعهدوا له بإعطائه أرباح أسبوعية، وطلبوا منها دفع 5000 ريال، وخصصوا له محفظة وهمية على الموقع، حيث ظهرت أمامه المبالغ المالية.

وأشار إلى أنهم طلبوا منه بعد ذلك زيادة استثماراته بدفع مبلغ 50 ألف ريال، واستجاب لهم ودفع المبلغ لكنهم اختفوا ولم يستطيع استرداد أمواله.

ودعت اللجنة الراغبين في استثمار أموالهم بالتعامل مع الجهات المرخصة عند استثمار أموالهم لضمان عدم فقدانها.