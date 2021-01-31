شكرا لمتابعة خبر عن المالية: إنهاء إجراءت صرف جميع أوامر الدفع بقيمة 1.1016 تريليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنهت وزاة المالية إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال عام 2020 م .

وأكدت وزارة المالية اليوم الأحد أن القيمة الإجمالية لأوامر الدفع عن القطاعين العام الماضي بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100 % .

كما أشارت أن هناك أوامر دفع تأخر صرفها لأكثر من 45 يوم بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو أن تكون محجوزة بقرارات نظامية .