- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن المالية: إنهاء إجراءت صرف جميع أوامر الدفع بقيمة 1.1016 تريليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أنهت وزاة المالية إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال عام 2020 م .
وأكدت وزارة المالية اليوم الأحد أن القيمة الإجمالية لأوامر الدفع عن القطاعين العام الماضي بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100 % .
كما أشارت أن هناك أوامر دفع تأخر صرفها لأكثر من 45 يوم بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو أن تكون محجوزة بقرارات نظامية .