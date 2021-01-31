شكرا لمتابعة خبر عن تفعيل قرار أمين الشرقية باستخدام تطبيق "توكلنا " اعتبارا من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا للدخول الى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

إضافة الى تنفيد توجيه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للجهات الحكومية كل فيما يخصه على رصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص واتباع التعليمات ووعي المجتمع والذي أصبح حاجة ملحة في ظل الجائحة التي أصابت العالم.

ووجه معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتنفيذ القرار وتفعيله اعتبارا من اليوم الأحد الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٠م، من خلال استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراءً "احترازيا" أثناء الدخول لمبنى الأمانة وجميع البلديات التابعة لها والمرتبطة، إضافة الى تفعيل القرار في كافة المجمعات التجارية وأسواق النفع العام، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بذلك من قبل عدد من الإدارات المختصة بالأمانة للتأكد من تفعيل القرار، الذي يأتي ضمن حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على اتخاذ كافة البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة "كورونا ".

كما وجه معاليه كافة الإدارات المعنية بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمكافحة "كورونا" في كافة المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق "توكلنا " كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

كما وجه معاليه بعمل خطة متكاملة للتأكد من استخدام جميع مرتادي الأسواق التجارية وأسواق النفع العام لتطبيق "توكلنا "، إضافة الى التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية عبر تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، و مضاعفة أعداد الفرق الرقابية بالأمانة وكافة البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن يكون تطبيق "توكلنا " شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الأمانة والبلديات.

وأكد أن هذا التوجيه الكريم يأتي من حرص سمو أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه، على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة "كورونا "، وحماية المجتمع من خطره، مقدما في نفس الوقت شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، و لسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد، على دعمهما المستمر وتوجيهاتهم الدائمة لمضاعفة الجهود في تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وفي كل ما يخدم المجتمع، مؤكدا أن هذه التوجيهات من سموهما نابعة من توجيهات وحرص القيادة الرشيدة بالاهتمام بالإنسان أولا.