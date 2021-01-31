شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الطائف يفعّل حملة (الخوارج شرار الخلق) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

قام معالي محافظ الطائف الأستاذ: سعد الميموني بتفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق)بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها.

والجدير بالذكر أن حملة (الخوارج شرار الخلق) أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشنها صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الفرق الضالة وعلى رأسها فرقة الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم وفضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

من جهة أخرى أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري على ضرورة تفعيل الحمله في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة .

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.