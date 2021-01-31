الإعلام تعلن محاور مؤتمر كورونا اليوم للكشف عن أحدث الإحصائيات ومستجدات اللقاح

أعلنت وزارة الإعلام عن محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي تعقده وزارة الصحة في الـ(3:35) عصرً؛ لعرض مستجدات فيروس «كورونا»، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا يتضمن محاور المؤتمر معلقة بالقول: "محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا كوفيد 19، ليوم الأحد 31 يناير 2021"، كما دعت للمشاركة في المؤتمر عبر وسم "#شاركفيالمؤتمر_الصحفي".

وأوضحت أنَّ المؤتمر سيتناول الأوضاع العالمية للفيروس، وكذا خريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب إحصائيات ومستجدات اللقاح. وسوف يتناول كلّ هذا المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ سوف يعرض لمحة عن جهود وزارته في رصد المخالفات، وجهود لجنة سكن العمالة، بجانب التذكير بالبروتوكولات الصحية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تكشف الأحد مستجدات لقاح كورونا وخريطة الإصابات الأسبوعية

«الصحة»: تسجيل 270 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 293 حالة ووفاة 4 أشخاص

الصحة: أعراض كورونا لدى الأطفال أقل حدة من البالغين