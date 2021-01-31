«السعودية للجودة» تنظم ملتقى افتراضيًا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم

تنظم الجمعية السعودية للجودة بالرياض غدًا، ملتقى افتراضيًا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم .

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن سعد العوني أنَّ الجمعية ستقدم خلال الملتقى مجموعة من الأوراق العلمية وورش العمل.

ويشارك في الملتقي نخبة من المتخصصين في مجال التعليم بالمملكة من عدّة جهات منها الجامعات والتعليم العام وهيئة تقويم التعليم والتدريب والأكاديمية المالية .

وأضاف أنَّ الملتقى الذي يستمر 4 أيام، يهدف إلى تفعيل دور الجمعية ومساهمتها بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها بالمجتمع وفقًا لمهام الجمعية .

أطلقت الجمعية منذ بداية يناير 2021 عدة مبادرات منها إقامة بعض المحاضرات وإطلاق نادي الجودة التطوعي وربط الأعضاء المتطوعين بالجمعية بمنصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 ، التي تهدف للوصول إلى مليون متطوع وخمسين مليون ساعة تطوعية، مؤكدًا أنَّ الجمعية لديها مجموعة من المبادرات والفعاليات ستعمل على اطلاقها خلال العام الحالي لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة .

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