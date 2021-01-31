سفارة المملكة لدى روسيا تدعو المواطنين لتجنب مناطق المظاهرات

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى توخِّي الحيطة والحذر وتجنب مناطق المظاهرات.

وطالبت السفارة الجميع، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية في هذا الشأن.

وأهابت بالزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية، بالاتصال في حالات الطوارئ – لا سمح الله- على هاتف شؤون السعوديين والمتاح على مدار الساعة 79175110815+.