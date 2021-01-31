الأرصاد تنبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة ونجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم الأحد، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ونبَّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة في مكة المكرمة تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنَّها ستستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

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