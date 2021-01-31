«التعليم» تصدر تعميمًا لتحديث بيانات المنسوبين على نظام فارس

علمت «عاجل» أنَّ وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن تحديث بيانات الموظفين على نظام «فارس»، مشددة على التأكد من ربط الموظف مع رئيسه المباشر.

وذكرت مصادر أنَّه التعميم الصادر عن مساعد الوزير يتضمن التوجيه بتحديث بيانات الكوادر البشرية بنظام «فارس» والتأكد من ربط الموظف برئيسه المباشر في النظام.

وأوضح التعميم أن يكون التحديث، بحثّ منسوبي الوزارة بضرورة الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف (صلاحية بياناتي) وتحديث بياناته الشخصية والمؤهلات ومكان العمل، ثم التأكد من ربط جميع الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية على نظام فارس.

أما في حال وجود موظفين غير مرتبطين بالرئيس المباشر، فيجب إخطار برنامج فارس مع تزويدهم بالاسم والسجل.

وفي حالة عدم وجود موظفين أو موظفات على رأس العمل لأي سبب كان، فيجب إخطار إدارة الموارد البشرية.

وطلبت الوزارة ضرورة العمل بموجب هذا التعميم في موعد أقصاه أسبوعين، وذلك للضرورة القصوى.

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