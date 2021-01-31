البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة

أدانت مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنَّ هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صفّ واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كلّ ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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