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فيديو.. بث مباشر لـ «دروس الأحد» من الأسبوع الثالث للمرحلتين المتوسطة والثانوية

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الرياض - محمد عبدالله - عبر قنوات «عين»..

نشرت قناة عين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رابط البثّ المباشر لدروس اليوم الأحد، من الأسبوع الثالث في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية. 

وأوضحت قناة عين أنّه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط التالي

https://www.youtube.com/dorosien

والأحد 17 يناير عاد 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام لاستكمال رحلتهم التعليمية «عن بُعد»؛ حيث أنهت وزارة التعليم كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة (مدرستي)، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات (دروس) في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية (عين)، وتطبيق (الروضة الافتراضية).

وأكَّدت وزارة التعليم، أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة (مدرستي)، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لاستلام التكليفات لمن لم يتمكنوا من الدخول للمنصة.

وأشادت الوزارة بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلّم في ظلّ الظروف الاستثنائية لجائحة ، كما أكّدت الوزارة على دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

 وتبدأ رحلة الطالب في بدخول المنصة، وسماع النشيد الوطني، وإجراء التمارين الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، ودخول الفصل الافتراضي مع المعلم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، بجانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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