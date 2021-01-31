«الزكاة والدخل» تذكر المنشآت التجارية بإجراءات الدفع بعد تطبيق اللائحة

جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بسهولة إجراءات دفع الزكاة للمنشآت التجارية بعد تطبيق اللائحة المعنية بهذا الشأن.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ عملية دفع الزكاة للمنشآت التجارية؛ أصبحت أسهل وأسرع بعد تطبيق لائحة الزكاة للمنشآت التجارية، حيث يستلم مكلف «التقديري» رسالة بصدور فاتورة الزكاة ويتم سدادها عن طريق نظام «سداد»، مشيرةً إلى أنَّ المكلف يستطيع الاطلاع على تفاصيل الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني.

وتُركِّز الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقًا لتنظيمها على القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب (ضريبة الدخل، والاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة)، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلَّفين تجاه الواجبات المفروضة عليهم وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، كما أنَّها مسؤولة عن اختصاصاتها المقررة نظاميًّا من دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، مع القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

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