«الحصيني» يتوقع حالة ماطرة تستمر عدة أيام على 12 منطقة بالمملكة

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، حالة شتوية ممطرة تكون من خفيفة إلى شبه قوية تستمر عدة أيام يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، وتشمل مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «من الأربعاء1442/6/21هـ متوقع حالة شتوية ممطرة- إن شاء الله يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر عدة أيام يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض».

وأضاف أنَّ الحالة تشمل (أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة ومكة ثم القصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان).

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

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