السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ مشروعات بلدية في محافظة الريث بأكثر من 28 مليون ريال



الريث 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة بلدية محافظة الريث خلال الأربع سنوات الماضية، العديد من المشاريع البلدية بقيمة إجمالية بلغت 28.442.224 ريالاً.

وأوضح رئيس بلدية الريث مفرح بن شريف الفيفي، أن المشروعات تضمنت إنشاء وتطوير شبكات الطرق الحضرية للأحياء والمراكز التابعة لها وعدد من الشوارع الفرعية مع الأرصفة والإنارة بقيمة تجاوزت 21 مليون ريال، ومشروعات المنشآت الشبابية شملت تنفيذ 6 ملاعب رياضية، إضافة لتنفيذ مشروع مطل الجبل الأسود وصيانة وتأهيل ست حدائق ومطلين جبليين بالمحافظة تضمنت أعمال البلاط والنجيل والأسوار والدهانات والألعاب وإنشاء حديقة ألعاب مائية عامة بساحة المحافظة ومضامير مشاة في 4 مواقع.

وبين رئيس بلدية الريث أن المشروعات شملت تنفيذ 6 مشاريع لتصريف مياه الأمطار من خلال العبارات والعمل على تنفيذ مشاريع أخرى للعبارات بقيمة إجمالية بلغت 2.949.000 ريال و 9 مشاريع لدرء أخطار السيول ومشروعات للحد من تساقط الصخور لحماية الطرق داخل المحافظة والساحات والميادين بقيمة 4.507.979 ريالاً، ومشروع خزان إستراتيجي و 5 مشروعات لتمديد وصيانة شبكات الري بالطرق و 3 مشاريع لزراعة الأشجار والنخيل الطبيعية والصناعية ومشروع لصيانة المجسمات البلدية وتحسين وتجميل مدخل المحافظة الغربي وإنشاء واستثمار الأسواق بقيمة 735.740 ريالاً، وإنشاء مرافق عامة ومغاسل موتى وتسوير مقابر بقيمة 934000، ريال فيما يجري العمل على تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مبنى البلدية بقيمة 8.848.965 ريالاً.

وأشار إلى أن البلدية تسعى لتحقيق أهدافها بتوفير الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة وجذب الاستثمارات، مؤكداً حرص البلدية على التوسع في إنشاء الطرق والإنارة وترميم السوق الشعبي وإعادة تصميمه بطابع يعكس تراث المحافظة وتزويده بالخدمات العصرية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإقامة ونجاح مشاريعهم من خلال أكثر من 24 فرصة استثمارية متنوعة، داعيًا المستثمرين ورجال العمال للتقدم لها عبر بوابة فرص أو زيارة بلدية الريث.

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12:48ت م

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