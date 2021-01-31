السعودية اليوم / 273992 مستفيداً من خدمات مستشفى الرين العام



الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

قدّم مستشفى الرين خدماته لـعدد 273992 مستفيداً، وذلك خلال العام 2020م.

وأبانت "صحة الرياض" أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ والإسعاف بلغ 21608 مراجعين، وعدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 16424 مراجعاً، مشيرة إلى أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 53417 فحصاً مخبرياً، و 4866 فحصاً شعاعياً، كما تم إجراء 193 عملية جراحية، فيما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 25 مستفيداً، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 22.

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12:38ت م

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