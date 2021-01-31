السعودية اليوم / الهند تسجل 13052 إصابة بكورونا



نيودلهي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 13052 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10746183 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154274 وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 10423125 حالة.

// انتهى //

12:38ت م

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نيودلهي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 13052 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 127وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10746183 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154274 وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 10423125 حالة.// انتهى //12:38ت م0034

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