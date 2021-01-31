السعودية اليوم / فيتنام تسجل أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا



هانوي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجّلت فيتنام أول إصابة بسلالة فيروس

وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان أن الحالة تعود لمواطن جنوب أفريقي (25 عاما) وصل إلى مطار نوي باي الدولي في هانوي في 19 ديسمبر الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أربعة أيام أثناء وجوده في الحجر الصحي، مفيدة بأن المريض يتلقى العلاج في المستشفى الوطني للأمراض الاستاوائية في هانوي.

وكانت فيتنام قد سجّلت الخميس الماضي 221 حالة إصابة بالسلالة التي اُكتشفت في بريطانيا.

// انتهى //

12:37ت م

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هانوي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجّلت فيتنام أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا.وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان أن الحالة تعود لمواطن جنوب أفريقي (25 عاما) وصل إلى مطار نوي باي الدولي في هانوي في 19 ديسمبر الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أربعة أيام أثناء وجوده في الحجر الصحي، مفيدة بأن المريض يتلقى العلاج في المستشفى الوطني للأمراض الاستاوائية في هانوي.وكانت فيتنام قد سجّلت الخميس الماضي 221 حالة إصابة بالسلالة التي اُكتشفت في بريطانيا.// انتهى //12:37ت م0032

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