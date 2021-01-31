السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 355 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أنه من بين الإصابات الجديدة، 30 إصابة وافدة من الخارج، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 78 ألفا و205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,420 وفاة.

وأفاد بتسجيل 757 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 67 ألفا و878 حالة شفاء.

// انتهى //

12:37ت م

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سيئول 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أنه من بين الإصابات الجديدة، 30 إصابة وافدة من الخارج، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 78 ألفا و205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,420 وفاة.وأفاد بتسجيل 757 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 67 ألفا و878 حالة شفاء.// انتهى //12:37ت م0031

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