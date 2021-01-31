السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 11192 إصابة جديدة بكورونا



برلين 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا 11192 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أنه سجّل 399 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 56945 وفاة.

// انتهى //

12:36ت م

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برلين 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا 11192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و216363 إصابة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أنه سجّل 399 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 56945 وفاة.// انتهى //12:36ت م0029

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