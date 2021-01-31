السعودية اليوم / أكثر من 185 ألف مستخدم لنظام التعليم "عن بُعد" بجامعة نجران خلال الأسبوع الثاني



نجران 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم "عن بُعد" بجامعة نجران خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الحالي 185.847 مستخدماً .

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد" بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ 3.7 ملايين ،و 2064 لوحة مناقشة، و 1637 تقييماً.

وبين أنه جرى تنفيذ، 682 جلسة متزامنة، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً.

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