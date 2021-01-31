السعودية اليوم / أكثر من 3900 مستفيد من خدمات مركز السكر والغدد الصماء في بيشة



بيشة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

قدم مركز السكر والغدد الصماء خدماته لأكثر من 3900 مستفيد خلال عام 2020م .

وأوضحت "صحة بيشة" أن المركز يضم عيادات السكر للكبار والأطفال، وعيادة الغدد الصماء للكبار والصغار، وعيادة القدم السكري، وعيادة التثقيف الصحي، وعيادة التغذية العلاجية،وعيادة الخدمة النفسية، وعيادة الخدمة الاجتماعية، إضافةً إلى عيادة صحة الفم والأسنان .

وبينت أن مواعيد زيارة المركز يومي الأحد والأربعاء أسبوعياً، ومواعيد عيادة العيون يوم الأربعاء، فيما تستقبل العيادة الافتراضية المرضى يوم الأربعاء .

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11:03ت م

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