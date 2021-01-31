السعودية اليوم / تسجيل 18359 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 18359 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.850.439 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73.182حالة وفاة .

// انتهى //

10:59ت م

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موسكو 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 18359 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و485 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.850.439 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73.182حالة وفاة .// انتهى //10:59ت م0020

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