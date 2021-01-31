تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد 31 يناير 2021، وسط ترقب لتحركات المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم 222.68 ريال (59.38 دولار)، مقابل 223.65 ريال (59.64 دولار) في تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 21 فقد بلغ 194.85 ريال (51.96 دولار)، مقارنة بنحو 195.69 ريال (52.18 دولارفي تعاملات السبت.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 في السعودية حوالي 167.01 ريال (44.54 دولار)، مقابل 167.74 ريال (44.73 دولار) أمس ، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.90 ريال (34.64 دولار).

وقال مايكل مكارثي رئيس إستراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما".

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن أغلب الذهب المتداول في المملكة يتم استيراده من إيطاليا و الهند و يتميز بجودته العالية ونقاء خاماته.

بلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6926 ريالا (1847 دولارا) وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1558.54 ريال (415.48 دولار).

وقال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس الماضي، إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030.

وتوقع فهد الرشيد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقطاب استثمار بالحجم نفسه من القطاع الخاص، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 440 مليار دولار.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة استثمار ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار) في قطاعات جديدة على مدار السنوات العشر المقبلة، ويقول المحللون والمصرفيون إن تلك الخطط ستتطلب تمويلا خارجيا بمبالغ كبيرة.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز واسع النطاق.