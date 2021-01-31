محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

تراجع سعر صرف اليورو، والإسترليني، والدولار، مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأحد 31 يناير 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية.



وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي، بالسوق السوداء في الجزائر،209 دنانير للشراء مقابل 212 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 169 دينارا للشراء، و173 دينارا للبيع ،فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني، 225.59 دينار للشراء، و230.31 دينار للبيع.

استقر سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار لدى البنوك مسجلا 160.81 دينار للشراء و160.86 دينار للبيع.

وسجل الدولار في تعاملات البنوك نحو 132.97 دينار للشراء، و132.99 للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 181.59 دينار للشراء، و181.66 دينار للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري عند 35.451 دينار للشراء، و35.457 دينار للبيع.

وسجلت العملة السعودية في السوق السوداء 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وفي البنوك استقر الدرهم الإماراتي 36.19 دينار للشراء، و36.21 دينار للبيع، فيما سجل في تعاملات السوق السوداء 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنوك 438.73 دينار للشراء، و439.36 دينار للبيع، فيما استقرت العملة الكويتية في السوق السوداء عند 593.89 دينار للشراء و600.49 دينار للبيع.

ونظم مئات الجزائريين، السبت، مسيرة حاشدة بمحافظة الأغواط، احتجاجا على البطالة والفقر، مطالبين بتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.

ومظاهرة الأغواط هي الأكبر من نوعها منذ حراك 22 فبراير/شباط 2019 الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، وسط تهاوي أركان نظامه على وقع قضايا وفضائح فساد، لازالت أروقة المحاكم الجزائرية تعالج فصولها.

وطالب المتظاهرون بـ"الشفافية في توزيع مناصب العمل" ورحيل محافظ الولاية وحملوه مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي لشباب المنطقة.