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وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبد العزيز

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محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

توفي إلى رحمة الله، مساء أمس، الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "عكاظ".

 

وكان ، الأمير بن عبد العزيز، أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أول من أمس، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقاً لتغريدة للأمير فيصل بن تركي.

 

من جانبه، نعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد الفقيد، عبر "تويتر" قائلاً: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاتك. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

 

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، المستشار تركي آل الشيخ: "رحم الله الأمير تركي بن ناصر".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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