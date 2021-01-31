مواصفات أقوى كاميرا من سوني.. 30 صورة في الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة سوني النقاب عن الكاميرا Alpha 1 الجديدة ذات الإطار الكامل، والتي تعتبر أقوى موديل في منتجاتها للتصوير الفوتوغرافي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا Alpha 1 الجديدة تعتمد على مستشعر الإطار الكامل بدقة 50.1 ميجابيكسل، والذي يتم تثبيته على 5 محاور، ويمتاز المعالج BIONZ XR الجديد بأنه أسرع بمقدار 8 مرات من المعالج BIONZ X، مما يتيح إمكانية التقاط 30 صورة في الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا الجديدة التي أعلنت عنها الشركة اليابانية سوني، اليوم الأحد، على غالق إلكتروني وميكانيكي، والذي يتيح أوقات مزامنة للفلاش أقل من 1/400 ثانية، وتحتوي كاميرا سوني Alpha 1 الجديدة على 759 نقطة لضبط التركيز التلقائي وموزعة على 92% من مساحة الصورة.

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وتوفر الكاميرا Alpha 1 الجديدة إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K وبسرعة 30 صورة في الثانية أو بدقة 4K وبسرعة 120 صورة في الثانية، كما يتوافر بها محدد منظر إلكتروني بدقة 9.44 مليون بيكسل مع تردد صورة يبلغ 240 هرتز.

وتوجد بالكاميرا أيضا فتحتان لتركيب بطاقة الذاكرة من نوع UHS-II SD أو بطاقة CFexpress من النوع A.

وأعلنت شركة سوني عن طرح الكاميرا Alpha 1 الجديدة في الأسواق العالمية في مارس/آذار المقبل.