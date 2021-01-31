فيديو.. قصة الجندي البطل أبو طالب بكاري في ساحات المعارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

جازان ولادة دوماً بنوادر الرجال، ومن هؤلاء البطل الجندي أبو طالب بكاري والذي شارك في الحروب وأصيب حتى الموت لتوهب له الحياة، وذهب بصره، ورفض تركيب عين صناعية لأنها ما ترى.

الجندي أبو طالب بكاري، رحمة الله عليه من منطقة جيزان، خدم في الجيش السعودي أكثر من 20 عاماً، والتحق بجيش الملك المؤسس، رحمة الله عليه، وعاصر عدة وقائع عسكرية، وشهد مع الملك عبدالعزيز وأبنائه، رحمة الله عليهم، الكثير من معارك البطولة والفداء.

أبو طالب بكاري في ساحات المعارك

شارك هذا البطل في حرب الرين مع جيش الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وفي حرب اليمن اشترك في معركة الوديعة على الحدود الجنوبية، وقاتل في تلك المعركة وأبلى بلاء حسنا دفاعا عن وطنه، وأصيب برصاصة اخترقت كتفه الأيمن وخرجت من الظهر بالإضافة لإصابته بشظية بالعين اليسرى أفقدته حاسة الإبصار وقد استقر جزء من الشظية في رأسه وأوصاه الأطباء بعدم إخراجها نظراً لخطورتها على حياته.

وبعد إصابته ذهب لتونس ولكنه رفض زراعة عين صناعية وقال “إنها لا ترى”، وصدر قرار بإحالته للتقاعد طبياً، وحزن الجندي البكاري لأنه يتوق دوماً للحياة العسكرية والعودة لساحات المعارك والقتال.

