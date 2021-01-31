محافظة بيش تكشف حقيقة هروب أسد بأحد المهرجانات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - بيش

نفى المركز الإعلامي بمحافظة بيش، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هروب أسد بمهرجان بيش الحديث الذي يتم التجهيز له.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن ما تم تداوله بشأن هروب أسد من داخل قفص السيرك بالمهرجان هو عار تمامًا من الصحة.

تحذير من الشائعات

وأضاف المركز أنه تم الانتقال لموقع المهرجان، حيث وجد الأسد داخل القفص، محذراً من الشائعات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أخباراً تفيد بهروب أسد من موقع المهرجان بمحافظة بيش.

