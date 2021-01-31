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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطاحت الإدارة العامة للمرور بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ولم يلتزم بالمسارات مما يعرض حياته وحياته الآخرين للخطر .
وتفاعل المرور مع مقطع فيديو لأحد المغردين وثق المخالفة التي شملت تجاوز السرعة وعدم الالتزام بالمسارات أو مراعاة حقوق الآخرين .
وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه تم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .