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ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطاحت الإدارة العامة للمرور بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ولم يلتزم بالمسارات مما يعرض حياته وحياته الآخرين للخطر .

وتفاعل المرور مع مقطع فيديو لأحد المغردين وثق المخالفة التي شملت تجاوز السرعة وعدم الالتزام بالمسارات أو مراعاة حقوق الآخرين .

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه تم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .


هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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