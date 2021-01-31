ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطاحت الإدارة العامة للمرور بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ولم يلتزم بالمسارات مما يعرض حياته وحياته الآخرين للخطر .

وتفاعل المرور مع مقطع فيديو لأحد المغردين وثق المخالفة التي شملت تجاوز السرعة وعدم الالتزام بالمسارات أو مراعاة حقوق الآخرين .

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه تم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .