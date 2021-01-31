ذا لاين رؤية جريئة للمستقبل الجديد في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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ثورة طموحة تقودها السعودية على مستوى المدن والحياة الحضرية، تجسدت ملامحها عندما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن مدينة ذا لاين في نيوم، وهي المدينة المستقبلية وصديقة البيئة.

وقالت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية عن مدينة ذا لاين إنها بمثابة رؤية جريئة لما قد يبدو عليه المستقبل الجديد في السعودية.

ذا لاين .. مدينة استثنائية في قلب السعودية

وأضافت ايكونوميك تايمز أنه يتم بناء مدينة ذا لاين ومنطقة نيوم من الألف إلى الياء لتصبح وجهة للأشخاص الذين يحلمون بشكل كبير بأن يكونوا جزءًا من مدينة استثنائية ونموذج جديد لنمط العيش، وسيكون هذا المشروع عبارة عن تطوير مساحة تصل إلى 170 كم، وتشمل توفير منازل وأماكن عمل لأولئك الحالمين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، كما أنها تعيد تصور المفهوم التقليدي للحياة الحضرية وستكون مبادرة رائعة يجب الانتباه إليها، على حد وصف الصحيفة الهندية.

وعلق مدير التطوير الحضري في نيوم، أنطوني فيفيس على مشروع ذا لاين: “فشلت المدن خلال الفترة الأخيرة في النجاح، وكانت طريقة والتفاعل بين البشر آخذة في الانهيار، ومن هنا أتت فكرة مدينة ذا لاين، فمن خلالها سيتمكن الجميع من السير بحرية وسلاسة، الوصول الكامل إلى الطبيعة المرافق العامة، الوصول الكامل إلى الحياة، والاستمتاع بكل شيء وسيكون هناك ما يتمناه الجميع”.

تأثير المدن المستقبلية على النمو الاقتصادي

واعتبرت إيكونوميك تايمز المدن بأنها محركات حيوية للنمو الاقتصادي لجميع البلدان، وقد سلطت وزارة التنمية الحضرية الهندية الضوء على أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تساهم المناطق الحضرية بنسبة 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند.

ويقدر تقرير “نقطة التحول في الهند”، وهو تقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي، أن الشركات الهندية يمكن أن تخلق فرص اقتصادية جديدة بقيمة 635 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استفادت من اتجاهات النمو الرئيسية، بما في ذلك رغبة الهنود في الحصول على مستويات عالية من المعيشة ضمن البيئات الحضرية عالية الجودة.

وقالت إيكونوميك تايمز إن الحكومة الهندية يجب أن تأخذ من السعودية مثالًا في رؤيتها المستقبلية للمدن، خاصة أن الحكومة تنفذ مجموعة من البرامج لضمان جذب المدن النامية للأفراد والشركات.

مدينة مستقبلية ذات مميزات مبهرة

كانت صحيفة بيزنس إنسايدر النسخة الإسبانية، قد سلطت الضوء على ذا لاين، وقالت الصحيفة إن المدينة المستقبلية ستتمتع بمواصلات عامة فائقة السرعة في باطن الأرض تسمح لملايين السكان الذين ترحب بهم بالذهاب إلى أي نقطة من المدينة في أقل من 20 دقيقة، كما هو مفصل في وسائل الإعلام.

وستضم المدينة، التي سيتم تخصيصها للمشاة، مدارس ومراكز صحية بالإضافة إلى مساحات خضراء، حيث ستحافظ ذا لاين سيتي على 95٪ من المساحات الطبيعية، كما أوضح ولي العهد وزير الدفاع، محمد بن سلمان.

وسيكون الذكاء الاصطناعي أيضًا أحد المحاور الرئيسية للمدينة المستقبلية التي سيتم بناؤها في نيوم، والتي سيتم تجهيزها بـ “معدات ذات تأثير منخفض الكربون”، والتي سيتم تشغيلها بنسبة 100 ٪ من الطاقة المتجددة.

