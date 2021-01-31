فيديو .. شاب يعتدي على رجل ستيني باللكمات في مشهد مفزع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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قام عدد من سائقي السيارات بتصوير لحظات مفزعة، تعدى فيها شاب على سائق آخر يبلغ من العمر 67 عامًا باللكمات في حادث غضب على الطريق.

تعدي شاب على العجوز:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أعصابه؛ مما أدى إلى اشتباك مع سائق آخر، في المقطع، ويمكن رؤية الشاب، والذي كان يرتدي قبعة حمراء وقميصًا بأكمام طويلة وسروالًا قصيرًا، وهو يخرج من سيارته، قبل أن يوجه عددًا من اللكمات إلى الرجل الآخر.

ويستمر الرجلان في مشاجرتهما على الطريق عند التقاطع المزدحم، مع قيام الشاب بإلقاء المزيد من اللكمات، وفي النهاية تم فض النزاع بين الرجلين من قبل سائقي السيارات الآخرين في مكان الحادث، وتم فض النزاع الذي كان بسبب اصطدام بسيط في إشارات المرور بين الطرفين في نهاية الأمر.

حوادث العنف في أستراليا على الطريق:

ولم تتلقَّ شرطة مدينة كوينزلاند الأسترالية أي شكاوى من أيٍّ من السائقين بعد الحادث، فيما أكدت الشرطة، في وقت لاحق أنها كانت على علم بالشجار، وفتحت تحقيقًا في الأمر.

وتستمر حوادث الغضب على الطرق في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر في أستراليا، ففي عام 2020، كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة تأمين السيارات الرائدة بدجت دايركت أن 65 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا للإساءة من قبل سائقي السيارات الآخرين في الأشهر الـ12 الماضية.

