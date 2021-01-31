الحصيني يتوقع حالة شتوية ممطرة على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، حالة شتوية ممطرة تبدأ من الأربعاء القادم 1442/6/21هـ.

وقال الحصيني فيي تغريدة عبر حسابه في تويتر: إنه “يمكن تصنيف الحالة المطرية من خفيفة إلى شبه قوية تستمر عدة أيام”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني : “يسبق الحالة ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة ومكة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

ضباب يعيق الرؤية

وتشمل الحالة الجوية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



