30 ألف مستفيد من خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - واس

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قدمت منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم، خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، من خلال خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيًا للمدعى عليه أو ممثله لدى المحكمة قبل موعد الجلسة الأولى، بحيث لا يأتي موعدها الأول إلا وقد اكتمل أمام الدائرة لائحة الدعوى المقدمة إلكترونيًا والرد عليها.

تطوير المنظومة القضائية الإلكترونية

يأتي ذلك استمرارًا لتطوير منظومته القضائية الإلكترونية التي تهدف إلى تيسير عملية التقاضي الإلكتروني لعموم المستفيدين في محاكمها، حيث توفر الخدمة الوقت والجهد على أطراف الدعوى، من خلال عدم مراجعة المحكمة حتى موعد الجلسة الأولى، وتسهم بشكل فعال في تقليص مدة التقاضي، من خلال تقديم مذكرة الدفاع واطلاع الدائرة القضائية المختصة عليها قبل الجلسة، كما يمكن للمستفيد من الخدمة إيداع المذكرة سواء كان أصيلًا أو وكيلًا، مع إمكانية متابعتها إلكترونياً .

بيئة قضائية رقمية متقدمة

يذكر أن الخدمة التي أطلقت بتاريخ 6 – 5 – 1439هـ، تأتي ضمن عدة خدمات توفرها منصة معين وفق بيئة قضائية رقمية متقدمة تسهم في تحقيق الخدمة المقدمة للمستفيد بما يتواكب مع معطيات العمل التقني، وما تسعى إليه خدمات ديوان المظالم من تحقيق الرضا للمستفيدين .



