الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

شاهد.. سقوط مكيف من أعلى مبنى على رأس رجل إطفاء

متابعات الخليج 365 - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سقوط جهاز “مكيف” من أعلى مبنى على رأس رجل إطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر المقطع سقوط المكيف فوق رأس رجل الإطفاء مباشرة، فيما هرع زملاؤه من رجال الإطفاء لمساعدته ونقله لتلقي العلاج.

ومن حسن حظ رجل الإطفاء أنه كان يرتدي خوذة الإنقاذ التي كان لها دور في امتصاص الصدمة وإنقاذ حياته.



