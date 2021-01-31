البحرين: إطلاق الحوثيين مُسيرة باتجاه السعودية اعتداء سافر وتهديد للمدنيين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.

عمل إرهابي واعتداء سافر

وأكدت البحرين أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين، وفق وكالة أنباء البحرين.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

