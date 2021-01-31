شكرا لمتابعة خبر عن خطوات توثيق الأمهات لحضانة أبنائهن عبر "ناجز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

اتاحت وزارة العدل خدمة تتيح للأمهات توثيق حضانة أبنائهن عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية في حال عدم وجود نزاع.

وتتمثل هذه الخطوات في الدخول إلى أيقونة «ناجز» في بوابة العدل الإلكترونية، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، يليها اختيار طلبات الحالات الاجتماعية.

وتمثلت الخطوات الأخرى في الضغط على طلب جديد، بعد ذلك يتم اختيار الخدمة المطلوبة، فتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، ثم استلام إشعار بصدور الوثيقة.