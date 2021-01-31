شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات الاجتماعية" توضح الحالة التي يحصل فيها العامل على دعم "ساند" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالة التي يجوز فيها للعامل الحصول على دعم "ساند".

وذكرت أن نظام التأمین ضد التعطل عن العمل (ساند) يوفر الدعم للمواطن العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

وأضافت أن نظام "ساند" يعمل على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر للمواطن وأسرته عيشاً كريماً بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ولفتت إلى أن "ساند" يطبق على جميع المواطنين دون سن 59 الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، كما يساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص.