شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح حقيقة ضرر القلب عند النوم على الجانب الأيسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الأحد حقيقة ضرر القلب عند النوم على الجانب الأيسر .

وقال " النمر " أن ما توصل إليه العلم الحديث الى الآن أنه لاضرر مُحقّق على الشخص(السليم) من النوم على الجانب الأيسر ، ولكن الأولى هي سُنّة حبيبنا عليه الصلاة والسلام.

ومن ناحية أخرى ، أكد الدكتور خالد النمر أن "الروعه" لا تسبب مرض الضغط في الإنسان الطبيعي ، لكنها أحياناً ترفع الضغط مؤقتاً فيتم اكتشاف ضغطاً كان مُستتِراً وذلك عند متابعته لعدة أيام .